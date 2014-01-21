Необходимость переговоров диктует улица

О необходимости разрешения сложившейся ситуации и поисках выхода из политического кризиса Украина слышит уже два месяца. В ожидании диалога власти и оппозиции Майдан стоял, пел и плясал очень долго. И, несмотря на несколько попыток штурма, оставался мирным. Теперь же улица превращается из объекта в субъект переговоров.

Все это время политики собирались на какие-то круглые столы, активничали в эфирах вечерних ток-шоу и не пытались искать компромисс в Верховной Раде. В результате, в воскресенье, после подписания законов, значительно ограничивающих украинцев в их правах и свободах, и очередного унылого Народного Вече под предводительством оппозиции, радикально настроенные граждане устроили настоящие уличные бои с правоохранителями: с многочасовой стрельбой, взрывами гранат, вспышками коктейлей Молотова, жертвами с обеих сторон и страданиями раненых, в том числе – большого числа исполнявших свои профессиональные обязанности журналистов.

Можно сколько угодно рассуждать о бессмысленности штурма правительственного квартала в выходной день, строить предположения, кому выгодна радикализация протеста, и высказываться о том, что украинцы снова играют на руку нечистоплотным политикам, преследующим свои цели и наращивающим рейтинги за год до президентских выборов. В той или иной степени, все это имеет место быть.

В то же время, острое противостояние на Грушевского заставило кое-как зашевелиться и оппозицию, и власть. Вояж Виталия Кличко в Межигорье, звонок Яценюку от главы государства, обещание Януковича начать диалог — спровоцированы улицей. Об отсутствии первичной режиссуры в этих действиях свидетельствует хотя бы полная растерянность лидеров оппозиции, вынужденных идти на поводу у протестующих и принять как должное решение граждан не оставаться слушать музыку на Майдане. Да, кто-то из них сумел взять себя в руки и вмешаться в происходящее. Кто-то ограничился лишь провозглашением мантр а-ля «на Майдан» (услышав в ответ более конкретные, хоть и менее цензурные направления движения). А кто-то и вовсе исчез из информационного пространства: ведь валить бездушные памятники — одно, а попасть под обстрел резиновыми пулями — совсем другое.

Впрочем, надежда, что политики сядут за стол переговоров, а после – сумеют донести их результат до обозленных граждан, начала таять уже в понедельник. Во-первых, потому, что президент отстранился от диалога, просто назначив переговорщиков от власти. Во-вторых, потому, что комиссия «собеседников» с одной и с другой стороны не торопились назначить встречу.

Кроме того, в ночь с понедельника на вторник Киев пережил нашествие неизвестных людей в спортивной одежде, пытавшихся имитировать уличные погромы – бить стекла припаркованных на улицах автомобилей. В результате, активисты из числа протестующих организовали мобильные дружины для того, чтобы выявлять и отлавливать группки подозрительных «спортсменов». Нескольких из них даже привели в здание Союза Профсоюзов и устроили им своеобразный допрос, записанный на видео. На отснятых активистами видеороликах задержанные молодые люди рассказывали, как некие неизвестные обещали им по две сотни гривень за проведение хулиганских акций, раздавали молотки и т.д.

К сожалению, все это не произвело на политиков должного впечатления и второй раунд «переговоров» снова закончился ничем. Вместо того, чтобы сделать какие-то выводы, обе стороны – и власть, и оппозиция – обвиняют друг друга в нежелании и неспособности искать компромисс, снова упоминают в своих речах опасные фразы – «чрезвычайное положении» и «гражданская война».

Впрочем, судя по уличным настроениям, невозможно ни то, ни другое. Протестующие не громят витрины, не грабят магазины и не жгут автомобили жителей столицы, что могло бы стать основанием для введения ЧП. К тому же, после прошедшей ночи, вряд ли такое желание появится и у «титушек», которые «повелись» на чьи-то обещания заработка легких денег, но получили жесткий отпор от самих киевлян.

Что же касается гражданской войны, которой так пугают политики, то она (не дай Бог!) была бы возможна лишь в случае, если бы разные группы граждан отстаивали разные взгляды на развитие страны. Почему-то политики даже не пытаются понять, что нынешний гражданский конфликт состоит вовсе не в этом, и агрессия радикально настроенных граждан направлена не против конкретных людей: ведь поводом для обострения противостояния стала ощутимая угроза возможных репрессий со стороны государственной машины, все происходящее, по словам многих участников протестов – реакция на антидемократические законы «16 января» и «закручивание гаек». Справедливость этих утверждений можно проиллюстрировать хотя бы тем, что между противоборствующими сторонами на Грушевского днем установилось адекватное перемирие.

Ведь те люди, которые продолжают разбирать брусчатку с Грушевского на боеприпасы, не задаются вопросом, откуда – с Запада или с Востока – те, кто стоит напротив и выполняет приказы своих командиров.

Татьяна Урбанская