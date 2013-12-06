Украина и Россия настроены полностью устранить противоречия по газовым вопросам - Азаров

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства, об этом заявил премьер-министр Украины Николай Азаров в интервью иностранным СМИ.

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«Он (Азаров - УНИАН) отметил, что Украина и Российская Федерация настроены на то, чтобы в двусторонних отношениях полностью устранить те противоречия, которые накопились за последние три с половиной года, включая главные противоречия - это разногласия по контракту на поставку газа и нарушение двусторонней производственной кооперации», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Сочи Президент Украины Виктор Янукович обсудил с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным подготовку соглашения о стратегическом двустороннем партнерстве, включая дорожную карту по устранению противоречий в торгово-экономических режимах.