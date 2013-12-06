Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил журналистам заместитель начальника ГУМВД в Харьковской области Николай Голуб.

По его словам, нападающих задержали работники спецподразделения "Грифон" в помещении суда. Сейчас они находятся в служебном помещении этого спецподразделения. Материалы зарегистрированы в Журнале единого учета Краснозаводского райотдела милиции Харькова.

Голуб отметил, что следственно-оперативная группа провела осмотр места нападения. Сейчас выясняются обстоятельства происшествия и личности задержанных граждан. Проводится дальнейшая проверка. По его словам, будут проверены обстоятельства, каким образом нападающие пронесли на территорию суда вещество, которым облили Власенко.

Заместитель начальника управления сообщил, что материалы в ближайшее время будут направлены в Краснозаводской районный суд Харькова для принятия процессуального решения.

Голуб отметил, что нападающие зашли в помещение суда по документам, однако, не смог ответить на вопрос журналистов, почему тогда до сих пор не установлены личности задержанных.

Он также сказал: "Мы имеем место с оперативным реагированием сотрудников "Грифона" на то противоправное действие, которое имело место перед началом судебного заседания".

В то же время, журналисты, ставшие свидетелями нападения, утверждают, что мужчин задержали охранники защитника, а работники "Грифона" не подходили к месту нападения несколько минут и не реагировали на призывы задержать нападающих.

Голуб на брифинге проинформировал, что по фактам предыдущих нападений на защитника Тимошенко в Харькове, виновные лица были привлечены к административной ответственности.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 декабря, перед заседанием Киевского райсуда Харькова по делу ЕЭСУ, защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко неизвестные облили зеленкой. Инцидент произошел на лестнице в помещении Апелляционного суда Харьковской области, в котором Киевский райсуд должен был рассматривать дело.

Власенко до этого уже дважды обливали зеленкой в Харькове.

Так, 12 апреля 2013 года несколько неизвестных молодых людей бросили в его сторону пакеты с зеленкой, когда он садился в автомобиль после заседания Киевского райсуда по делу ЕЭСУ. Тогда на него зеленка не попала, почти вся жидкость была вылита на автомобиль. По словам Власенко, находившиеся рядом работники милиции не предприняли никаких попыток, чтобы задержать нападающих.

В июле 2012 года Власенко облила зеленкой девушка возле больницы «Укрзализныци» в Харькове. Тогда прокуратура Дзержинского района Харькова возбудила уголовное дело по факту нападения по ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).