Власенко опять облили зеленкой: в третий раз

Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".

По его словам, инцидент произошел на входе в Харьковский аэропорт.

"Я ехал после встречи с Юлией Тимошенко в аэропорт. А там меня уже ждали молодчики, которые вновь сделали то же самое - вылили зеленку. К сожалению, видно в Харькове больше ничего не умеют", - заявил он.

"Это уже третий случай, а потом Кернес будет нести чушь, что я сам себя облил. Страна сюрреализма", - возмутился депутат.

Как известно, в прошлом месяце Власенко облили зеленкой на территории больницы, где лежит Тимошенко. Затем он приехал на следственный эксперимент, о котором знали "только он, следователь и девушка", а его снова облил зеленкой парень.