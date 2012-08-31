Власенко опять облили зеленкой: в третий раз
21:46, 31 августа 2012Политика
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Защитника Юлии Тимошенко Сергея Власенко в третий раз облили в Харькове зеленкой.
Власенко говорит, что его уже ждали
Об этом он сообщил в комментарии "Украинской правде".
По его словам, инцидент произошел на входе в Харьковский аэропорт.
"Я ехал после встречи с Юлией Тимошенко в аэропорт. А там меня уже ждали молодчики, которые вновь сделали то же самое - вылили зеленку. К сожалению, видно в Харькове больше ничего не умеют", - заявил он.
"Это уже третий случай, а потом Кернес будет нести чушь, что я сам себя облил. Страна сюрреализма", - возмутился депутат.
Как известно, в прошлом месяце Власенко облили зеленкой на территории больницы, где лежит Тимошенко. Затем он приехал на следственный эксперимент, о котором знали "только он, следователь и девушка", а его снова облил зеленкой парень.
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