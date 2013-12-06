Власенко в харьковском суде снова облили зеленкой
10:06, 06 декабря 2013Политика
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Защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко в Харькове перед заседанием Киевского райсуда по делу ЕЭСУ облили зеленкой.
Власенко требует возбудить дело / Кадр : ТСН
Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел в помещении Апелляционного суда Харьковской области, в котором Киевский райсуд будет рассматривать дело.
Неизвестные облили Власенко на лестнице. Защитник зашел в зал судебных заседаний и обратился к группе гособвинителей по делу ЕЭСУ с требованием возбудить дело.
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В это время в зале судебных заседаний нет свободного места.
В то же время из всех собравшихся есть только около 10 сторонников Тимошенко, все остальные - люди преимущественно среднего возраста, которые не держат никакой символики.
Между сторонниками Тимошенко и остальными людьми время от времени возникают словесные перепалки.
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