Власенко в харьковском суде снова облили зеленкой

10:06, 06 декабря 2013
Политика
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Защитника экс-премьер-министра Юлии Тимошенко Сергея Власенко в Харькове перед заседанием Киевского райсуда по делу ЕЭСУ облили зеленкой.

Власенко требует возбудить дело / Кадр ТСН

Как передает корреспондент УНИАН, инцидент произошел в помещении Апелляционного суда Харьковской области, в котором Киевский райсуд будет рассматривать дело.

Неизвестные облили Власенко на лестнице. Защитник зашел в зал судебных заседаний и обратился к группе гособвинителей по делу ЕЭСУ с требованием возбудить дело.

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В это время в зале судебных заседаний нет свободного места.

В то же время из всех собравшихся есть только около 10 сторонников Тимошенко, все остальные - люди преимущественно среднего возраста, которые не держат никакой символики.

Между сторонниками Тимошенко и остальными людьми время от времени возникают словесные перепалки.

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