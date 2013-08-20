Кличко считает, что торговая ситуация с Россией - это политический вопрос

В частности, он сказал, что это политический вопрос - чтобы Соглашение об ассоциации с ЕС не было подписано.

На вопрос журналистов, какой он видит выход из данной ситуации, Кличко отметил, что выход он видит во взаимодействии между странами, а не в политическом давлении.

Справка УНИАН. 14 августа Федерация работодателей Украины заявила, что Таможенная служба России включила в перечень «рисковых» всех без исключения украинских импортеров, фактически на неопределенное время блокировало поставки товаров из Украины.

В российском кабинете министров отмечали, что решение на уровне правительства России по регулированию импорта украинских товаров не принимались. Премьер Украины Николай Азаров заявлял, что определенные проблемы в торговом сотрудничестве с Россией есть, и они, вероятно, связанные с образованием и структурированием Таможенного союза.

18 августа советник Президента России Сергей Глазьев заявил, что осложнения таможенного оформления грузов на российско-украинской границе является разовой акцией, но в случае подписания Украиной Соглашения об ассоциации с Евросоюзом таможенное администрирование может быть усилено. Киев рассчитывает подписать это соглашение на ноябрьском саммите в Вильнюсе.

20 августа Федеральная таможенная служба России сообщила Украине о возвращении к штатному режиму растаможивания украинских товаров.