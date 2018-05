ПриватБанк признан банком года в номинации журнала The Banker

Как сообщили представители авторитетного британского журнала The Banker, такое решение было принято экспертным комитетом «Bank of the Year Awards 2012» по итогам анализа работы банка за 9 месяцев текущего года. Одна из самых престижных наград банковского рынка - бронзовая статуэтка основателя журнала Брендена Брекена - была вручена руководству банка на специальной церемонии 29 ноября в Лондоне.

Как отмечают эксперты The Banker, факт очередного признания ПриватБанка “Банком года” стал очередным подтверждением успешности стратегии развития на рынке, свидетельством хорошего качества активов и эффективного управления рисками. Новаторские технологические проекты помогли ПриватБанку увеличить на 57% количество клиентских транзакций. Не менее важным плюсом этой стратегии является привлечение депозитов населения. Этот устойчивый источник финансирования позволит ПриватБанку активно участвовать в развитии экономики страны.

Ежегодно эксперты ведущего журнала финансовой индустрии The Banker (входит в группу The Financial Times) определяют «Банк года» среди финансово-кредитных организаций 150 стран мира. В этом году на престижную награду претендовало более 530 банков мира. Все банки оценивались по целой группе критериев, среди которых как качественные показатели (прибыльность, качество активов и финансовая устойчивость), так и количественные (крупные привлечения капитала, сделки M&A, внедрение новых технологий, продуктов или бизнес направлений).

Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан. В 2011 году в рейтинге 1000 ведущих банков мира британского журнала The Banker ПриватБанк занял 369 строчку, укрепив свои позиции с 416 места в 2010 году. В Украине ПриватБанк является крупнейшим банком и лидером розничного банковского рынка. Ежедневно услугами банка пользуются более 2 млн человек. По данным на 1 октября 2012 года, активы банка составляют 164,563 млрд грн, кредитный портфель – 111,6 млрд грн, обязательства – 146,808 млрд грн, собственный капитал - 17,754 млрд грн, прибыль - 991, 175 млн грн.