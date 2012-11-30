ПриватБанк признан банком года в номинации журнала The Banker
Украинский ПриватБанк в этом году вошел в число лучших банков мира, получивших статус «Банк года 2012».
Как сообщили представители авторитетного британского журнала The Banker, такое решение было принято экспертным комитетом «Bank of the Year Awards 2012» по итогам анализа работы банка за 9 месяцев текущего года. Одна из самых престижных наград банковского рынка - бронзовая статуэтка основателя журнала Брендена Брекена - была вручена руководству банка на специальной церемонии 29 ноября в Лондоне.
Как отмечают эксперты The Banker, факт очередного признания ПриватБанка “Банком года” стал очередным подтверждением успешности стратегии развития на рынке, свидетельством хорошего качества активов и эффективного управления рисками. Новаторские технологические проекты помогли ПриватБанку увеличить на 57% количество клиентских транзакций. Не менее важным плюсом этой стратегии является привлечение депозитов населения. Этот устойчивый источник финансирования позволит ПриватБанку активно участвовать в развитии экономики страны.
Ежегодно эксперты ведущего журнала финансовой индустрии The Banker (входит в группу The Financial Times) определяют «Банк года» среди финансово-кредитных организаций 150 стран мира. В этом году на престижную награду претендовало более 530 банков мира. Все банки оценивались по целой группе критериев, среди которых как качественные показатели (прибыльность, качество активов и финансовая устойчивость), так и количественные (крупные привлечения капитала, сделки M&A, внедрение новых технологий, продуктов или бизнес направлений).
Международная банковская группа «ПриватБанк» обслуживает свыше 22 миллионов корпоративных и розничных клиентов в 12 странах мира, среди которых – Россия, Грузия, Латвия, Италия, Португалия, Китай, Великобритания, Кипр, Германия, Испания, Казахстан. В 2011 году в рейтинге 1000 ведущих банков мира британского журнала The Banker ПриватБанк занял 369 строчку, укрепив свои позиции с 416 места в 2010 году. В Украине ПриватБанк является крупнейшим банком и лидером розничного банковского рынка. Ежедневно услугами банка пользуются более 2 млн человек. По данным на 1 октября 2012 года, активы банка составляют 164,563 млрд грн, кредитный портфель – 111,6 млрд грн, обязательства – 146,808 млрд грн, собственный капитал - 17,754 млрд грн, прибыль - 991, 175 млн грн.