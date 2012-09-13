Адвокат Абапловой говорит, что отец его подзащитной сильно напуган

Об этом УНИАН сообщил сам адвокат Александр Серещенко.

Он отметил, что с июля предпринимает попытки встретиться со своей подзащитной, однако “создаются исскуственные препятствия” со стороны представителей пенитенциарной службы.

А.Серещенко отметил, что во встрече с Ю.Абапловой ему отказывают якобы в связи с отказом самой подзащитной. “Но от нее никаких заявлений мне не показывали. У меня есть письменный ответ из районной прокуратуры Харькова, где говорится, что заявление Юлии Абапловой об отказе о юридической помощи приобщено к ее личному делу и ознакомлению не подлежит”, - сказал адвокат.

А.Серещенко назвал странным тот факт, что Государственная пенитенциарная служба обнародовала завление Ю.Абапловой о просьбе во встрече с журналистами, а другое заявление - об отказе от услуг адвоката - не обнародует. “Какое-то избирательное право. То, что им выгодно, они публикуют, а что не выгодно, они не показывают даже адвокату”, - сказал А.Серещенко.

Адвокат также отметил, что поддерживает отношения с отцом Ю.Абапловой Констинтином Смирновым, который и заключал договор об оказании юридических услуг.

А.Серещенко опроверг информацию, что команда Ю.Тимошенко имеет какое-либо отношение к тому, что он стал защитником Ю.Абапловой. “Именно Константин Смирнов заключил со мной договор. Меня нанял именно он. Я четыре года учился и жил в Харькове и нас свел исключительно общий знакомый”, - сказал он.

На вопрос, была ли команда Ю.Тимошенко задействована в его знакомстве с К.Смирновым, А.Серещенко ответил: “Нет”.

По словам адвоката, его последний телефонный разговор с отцом Ю.Абапловой был достаточно коротким. “По его поведению было понятно, что он очень сильно напуган. Когда мы последний раз созванивались, он был очень напуган. Он сказал: “Здесь такой цирк творится”. Я поинтересовался, что он имеет в виду. Он сказал: “Не могу говорить. Свяжемся позже”. По его словам я понял, что на него отказывается давление”, - рассказал А.Серещенко.

Кроме того, по словам А.Серещенко, в разговоре К.Смирнов сообщил, что “был вынужден отказаться от моей помощи”.

“После этого я по почте получил два его заявления, в которых он заявляет о расторжении договоров со мной, однако ссылается на какие-то непонятные факты. Поэтому чисто юридически пока договор между мной и Константином Смирновым не расторгнут. Усное волеизъявление было, но юридически правильно это не оформлено. Он еще действует. Я до сих пор остаюсь защитником Абапловой”, - подчеркнул А.Серещенко.

Как сообщал УНИАН, 8 августа А.Серещенко заявил, что руководство Качановской колонии Харькова отказывается предоставить встречу ему с Ю.Абапловой. А.Серещенко отметил, что является защитником Ю.Абапловой с июля.

19 июля между ним и отцом Ю.Абапловой был заключен договор об оказании ей правовой помощи, в частности, для пересмотра приговора в касационном порядке. Более того, по словам А.Серещенко, руководство колонии пыталось встретиться с отцом Ю.Абапловой и добиться от него расторжения договора с адвокатом.

11 сентября было обнародовано интервью Ю.Абапловой в котором она заявляет, что Ю.Тимошенко во время пребывания с ней в колонии могла сама передвигаться и даже занималась физкультурой.

12 сентября адвокат Ю.Тимошенко Сергей Власенко обнародовал письмо Ю.Абапловой, датированное 25 марта, в котором она заявляет о давлении. По словам защитника, сокамерница экс-премьера написала письмо, в котором говорится о том, что ее заставили давать ложные свидетельства против Ю.Тимошенко. С.Власенко продемонстрировал и зачитал некоторые отрывки письма на 9 страницах, каждая из которых подписана, которое Ю.Абаплова по собственной инициативе написала ему лично.

Через несколько часов после этого Ю.Абаплова провела в Качановской колонии пресс-конференцию, на которой заявила, что письмо, якобы свидетельствующее о давлении, обнародованное С.Власенко, она написала под диктовку экс-премьера. Ю.Абаплова также опровергла информацию о том, что на нее оказывают давление работники пенитенциарной службы и что ее содержат в карцере.