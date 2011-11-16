Королевская посчитала реальную инфляцию

Реальная инфляция в стране превышает 30%, заявила на пресс-конференции в Хмельницком народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина»), председатель Комитета по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Как передает корреспондент УНИАН, отвечая на вопрос журналистов об инфляции, глава парламентского комитета отметила, что не стоит ориентироваться на официальные цифры. «Правительство декларирует, что за текущий год рост цен не превысит 8%. В действительности реальная инфляция превышает 30%. Показатели инфляции приуменьшаются для того, чтобы не индексировать пенсии и заработные платы и не перечислять людям выплаты по льготам», – считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По мнению народного депутата, сейчас главное - пресечь политику, направленную на уничтожение экономики. «Своими действиями власть провоцирует внутренние экономические и социальные протесты. Не хочется даже думать о вариантах Ливии или Египта. Но все будет зависеть от того, есть ли у власти хоть капля здравого смысла», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Политик отметила, что правительство своими непрофессиональными действиями в экономике вынуждает людей выходить на улице. «Только акциями массового протеста можно заставить власть выполнять свои обещания перед людьми», – заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

По словам депутата, «у нас нет государственного бюджета на 2012 год. Документ, направленный в парламент, – это дорожная карта к кризису. Он не решает экономические и социальные проблемы страны, не отвечает на главные вопросы, которые волнуют людей».

Напомним, 16-17 ноября Н.КОРОЛЕВСКАЯ находится с рабочей поездкой в Хмельницкой и Ривненской областях.

Справка УНИАН. По данным Госстата Украины, в октябре 2011 года показатель базовой инфляции против декабря 2010 года составлял 6,4%, против октября 2010 года - 7,8%, в январе-октябре 2011 года против аналогичного периода 2010 года - 7,8%.

В конце октября этого года НБУ прогнозировал рост ВВП Украины в текущем году на уровне 4,8-5%, инфляцию – 8,5%.

Государственный бюджет Украины на 2011 год был рассчитан, исходя из роста ВВП на уровне 4,5%, инфляции – 8,9% (декабрь против декабря предыдущего года).