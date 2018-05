Янукович продолжает говорить, что евроинтеграция - неизменный приоритет

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ подчеркивает, что европейская интеграция Украины является неизменным приоритетом государственной политики.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, об этом он сказал в интервью представителям иностранных СМИ - агентства Bloomberg, изданий Corriere della Sera, Frankfurter Allgemeine Zeitung, The Times, The New York Times, The Wall Street Journal.

«Европейский выбор – это выбор украинского народа. Интеграция Украины в Европейский Союз продолжается уже многие годы. И очень много сделано, чтобы приблизить эту цель, потому что этот вопрос имеет для нас большое значение», – заявил В.ЯНУКОВИЧ.

Среди вопросов, на которые ответил во время интервью Президент, – реформирование в Украине законодательства в сфере судопроизводства, в частности криминальной юстиции; дело экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО; сотрудничество Украины с Российской Федерацией, в том числе в газовой сфере; сотрудничество с Международным валютным фондом.