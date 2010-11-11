Эксперт видит позитив в местных выборах

Прошедшие местные выборы стали одним из этапов монополизации власти, но в нынешних реалиях стабилизация политических процессов необходима. Об этом в среду в ходе Интернет-конференции «Экономические перспективы Украины через призму местных выборов» заявила экономический эксперт, член-кор. Украинской академии наук Наталия СЕМЕНЧЕНКО.

«Местные выборы отрабатывали механизмы проведения будущих парламентских. И здесь явно можно наблюдать монополизацию власти, – заявила она. – С другой стороны, стабилизация политических процессов необходима. К власти пришли управленцы, топ-менеджеры. Они будут развивать, конечно, в первую очередь, свой бизнес. Но он достаточно крупный, а это рабочие места и развитая инфраструктура. Как следствие, формирование среднего класса и его покупательской способности».

По ее словам, результаты прошедшей кампании оказались достаточно прогнозируемы. В то же время, подчеркнула она, «практически ни одни выборы, которые проводились в Украине, нельзя на все 100% назвать честными и демократичными».

«Я все-таки ожидаю качественных перемен к лучшему», – сказала Н.СЕМЕНЧЕНКО. По ее мнению, одним из признаков подобных перемен стало улучшение взаимоотношений с Россией, являющейся для нашей страны не только одним из самых крупных внешних рынков сбыта, но и потенциальным инвестором.