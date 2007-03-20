Венецианская комиссия не знает, как реагировать на законопроект об оппозиции

Венецианская комиссия перенесла на июньское пленарное заседание рассмотрение вопроса о проекте закона Украины о парламентской оппозиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на заседании Верховной Рады народный депутат Украины (фракция «Наша Украина»), вице-президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Сергей ГОЛОВАТЫЙ.

Он отметил, что экспертное заключение на законопроект об оппозиции «изобилует такими выражениями как «необычная для европейской демократии», «необычно для международного сравнительного права». По словам С.ГОЛОВАТОГО, перенесение рассмотрения этого вопроса на июнь связано с одной причиной – ни в одной европейской стране не существует закона, который бы регулировал статус парламентской оппозиции. По мнению депутата, если бы Венецианская комиссия дала положительное заключение на данный законопроект, то она бы «создала прецедент».

По словам С.ГОЛОВАТОГО, так складывалась европейская парламентская традиция, что оппозиция, ее статус, ее права и возможности регулируются положениями Конституции, процедурными правилами парламентов, но самое главное - в европейских странах все это является следствием исторических, политических, социальных и культурных факторов, следствием договоренностей между правящей коалицией и оппозицией.

С.ГОЛОВАТЫЙ считает чрезвычайно сомнительной формализацию института парламентской оппозиции, особенно учитывая нарушение прав народных депутатов иметь свободный мандат и не принадлежать ни к оппозиции, ни к коалиции.

В то же время он отметил, что Венецианская комиссия положительно оценила законопроекты «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве Украины», «О внесении изменений в закон Украины «О статусе судей». По его словам, Венецианская комиссия приняла официальное заключение по поводу этих законопроектов, отметив, что они являются намного лучше, чем действующее законодательство. По словам С.ГОЛОВАТОГО, главное заключение Венецианской комиссии – основополагающие нормы этих двух законопроектов отвечают европейским стандартам, и Венецианская комиссия одобряет то, что профильный парламентский комитет на основе двух законопроектов разработает один.

Он также отметил, что Венецианская комиссия рекомендует Украине продолжать осуществление судебной реформы именно на базе этих двух законопроектов.

Депутат напомнил, что 16-17 марта в Венеции состоялось 70-е пленарное заседание Венецианской комиссии, которая называется Европейская Комиссия «За демократию через право».

Как сообщает УНИАН, рассмотрение законопроектов «О внесении изменений в закон Украины «О судоустройстве Украины» и «О внесении изменений в закон Украины «О статусе судей», внесенных сегодня в повестку дня парламента, по просьбе Президента было перенесено.