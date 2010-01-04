Яценюк встретится с Ющенко, если тот готов снять кандидатуру в его пользу

Лидер “Фронта перемен”, кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК не собирается снимать свою кандидатуру в пользу какого-либо другого кандидата на пост главы государства.

Об этом он заявил сегодня журналистам, комментируя заявление Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО о том, что ведутся переговоры с четырьмя кандидатами о возможности выдвижения единой кандидатуры, передает корреспондент УНИАН.

“Я сниматься не собираюсь (с избирательной гонки)”, - сказал А.ЯЦЕНЮК. Он отметил, что если кто-то из кандидатов готов снять свою кандидатуру в его пользу, то он готов вести об этом переговоры. При этом, добавил А.ЯЦЕНЮК, никаких других переговоров о поддержке чьей-то другой кандидатуры с ним лично не проводилось.

Как сообщал УНИАН, 3 января В.ЮЩЕНКО заявил о завершающем этапе переговоров с четырьмя кандидатами в президенты относительно поддержки единрнр кандидата от демократических сил на выборах 17 января.

«Такие контакты проводятся. Последняя неделя перед выборами будет ключевой для завершения переговоров с Юрием КОСТЕНКО, Арсением ЯЦЕНЮКОМ, Анатолием ГРИЦЕНКО, Олегом ТЯГНИБОКОМ», - сказал В.ЮЩЕНКО.