Яценюк говорит, что ему известны планы срыва второго тура

Кандидат в президенты Арсений ЯЦЕНЮК не исключает, что в Украине возможен срыв избирательной кампании в связи с ее недофинансированием.

Об этом А.ЯЦЕНЮК сказал на пресс-конференции в Черновцах.

«Я думаю, что технологи, которые когда-то руководили администрацией КУЧМЫ, те, которые руководили другими администрациями, что они, скорее всего, имеют планы на второй тур, у меня есть информация об этом», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, по итогам первого тура будет существенное преимущество одного из кандидатов в президенты над его соперником, который будет идти вторым, в том числе и с помощью технических кандидатов. «Что будет делать второй кандидат? Он будет делать все возможное, чтобы сорвать второй тур выборов. О таком сценарии мне также известно».

А.ЯЦЕНЮК не исключает, что частью этого сценария как раз и является недофинансирование выборов.

По его словам, в этом сценарии могут быть заинтересованы все, кроме того, у кого будет самый высокий рейтинг.

В эти минуты на Театральной площади Черновцов происходит «народное вече» при участии А.ЯЦЕНЮКА. На мероприятии собралось около 200 человек. В то же время проходит прямая телесвязь со всеми 10-тью районными центрами Черновицкой области.