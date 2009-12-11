Гриценко еще раз на министра обороны согласится только в случае войны

Кандидат на пост Президента Украины Анатолий ГРИЦЕНКО заявляет, что согласится во второй раз стать министром обороны только при условии, если возникнет угроза войны.

“Я уже прошел уровень министра обороны, взял эту планку и возвращаться к ней не собираюсь”, - заявил он в Николаеве, сообщили УНИАН в пресс-службе политика.

Кандидат в Президенты отметил, что согласится стать членом правительства Виктора ЯНУКОВИЧА или Юлии ТИМОШЕНКО только при одном условии – “если возникнет угроза войны и нужно будет подставить плечо в должности министра обороны или какой-то другой”.

“В мирные времена меня там не будет”, - сказал политик.

А.ГРИЦЕНКО заявил, что быть членом правительства, даже имея возможность приводить в порядок определенную сферу, но при том нести ответственность за все остальное, он больше не хочет.

“В 2005-2007 годах мы с нашей командой достигли существенных положительных результатов в Вооруженных силах Украины. Но, к сожалению, за этот же период в сфере энергетики сдали национальные интересы, в сфере экономики создали тендерную палату, развалили правоохранительные органы, позволили коррупции достичь катастрофического уровня”, - сказал экс-министр обороны. По словам политика, он лично не мог влиять на эти процессы, но как член правительства нес моральную коллективную ответственность за такую позорную политику.

В то же время А.ГРИЦЕНКО подчеркнул, что пост главы государства, как и любая другая должность, в государственных структурах не является для него самоцелью.

“Это скорее шанс воплотить свою программу в жизнь и достичь положительного результата. Пост главы государства позволяет наводить порядок не только в одном секторе, а влиять и гарантировать то, что записано в Конституции о правах граждан, для 46 миллионов людей”, - подчеркнул он.

А.ГРИЦЕНКО также выразил убеждение, что даже при существующей Конституции у Президента есть достаточно рычагов для того, чтобы сделать власть эффективной и моральной.