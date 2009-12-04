У Яценюка увидели коррупционную схему в одном из решений Кабмина

Заместитель председателя партии «Фронт перемен», доверенное лицо кандидата в Президенты Украины Арсения ЯЦЕНЮКА Андрей ПЫШНЫЙ считает, что разрешение правительства на использование векселей Государственной службе автомобильных дорог Украины во время расчетов с подрядчиками приведет к непрозрачности.

Об этом он сказал в интервью журналистам, комментируя решение Кабинета министров Украины, который разрешил “Укравтодору” осуществлять оплату всех работ, выполненных подрядчиками в 2009 году, в вексельной форме, сообщили УНИАН в пресс-службе А.ЯЦЕНЮКА.

По словам А.ПЫШНОГО, такое разрешение правительства означает как минимум три взаимозависимых вещи. Он отметил, что речь идет о том, что госмонополия страдает от острого недостатка денег, который уже не могут покрыть внешние и внутренние кредиты, а цены на работы и материалы, скорее всего, “будут сильно завышены, для чего и нужны были векселя, использование которых позволяет вывести операции из-под банковского контроля”. По словам А.ПЫШНОГО, третьей составляющей является то, что участники вексельных схем смогут минимизировать уплату налогов, что “позволит еще большему количеству бюджетных денег осесть в карманах их участников”.

Как отметил А.ПЫШНЫЙ, “вексельные схемы обычно применяются на фондовом рынке среди ограниченного количества хорошо знакомых между собой участников, между которыми проходит большое количество взаимозачетов”. “Во многих других случаях векселя обеспечивают непрозрачность расчетов и позволяют существенно завышать цену товара или существовать ему только на бумаге”, - отметил он.

По его словам, “существенной и важной деталью, которая свидетельствует о возможном коррупционном характере соглашения, является присутствие в цепочке расчетов бюджетной организации, что позволяет легко и просто вытягивать и переводить в наличность дисконт – разницу между нарицательной и реальной стоимостью товара, что и является финансовым содержанием вексельной операции”.

Как сказал А.ПЫШНЫЙ, “векселя не только сигнализируют о возможных злоупотреблениях с бюджетными деньгами, но и показывают, что экономика Украины скатилась до уровня 90-х годов прошлого века, когда широко применялись именно такие вексельные схемы расчетов”. Один из лидеров партии «Фронт перемен» напомнил, что тогда векселя использовались в Украине на фоне крупных долгов России за энергоносители, нереальности доходной части бюджета, высокой себестоимости продукции госпредприятий». По его словам, в 2009 году экономика Украины оказалась в схожей ситуации.

По словам А.ПЫШНОГО, «дальше стоит ожидать появления в этой цепочке расчетов с “Укравтодором” фирмы – торговца ценными бумагами, которая и скупит обязательства “Укравтодора” у Минфина, а затем переведет в наличность бюджетные деньги и распределит их между участниками этой сомнительной операции».