Яценюк считает, что в сговоре вокруг продажи ОПЗ замешана Тимошенко

Народный депутат, лидер общественной инициативы «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК считает ситуацию вокруг приватизации Одесского припортового завода частью сговора между правительством и новым владельцем ОПЗ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе “Фронта перемен”, об этом он сказал в эфире Тернопольской телекомпании «ТВ 4».

А.ЯЦЕНЮК отметил, что премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО, «зная, что в кризис, как правило, объекты продаются за копейки», фактически проигнорировала указ Президента Виктора ЮЩЕНКО, которым он запретил продажу Одесского припортового завода.

А.ЯЦЕНЮК считает, что после объявления победителя конкурса по продаже ОПЗ “началась игра: правительство отказалось признать результаты конкурса, но новый владелец Одесского припортового через суд выиграет завод”. «Не является ли это частью сговора между правительством и новым владельцем ОПЗ: мы сделаем вид, что мы с тобой боремся, а фактически – ты купишь объект за копейки. Вот так всю страну и разобрали», – заявил лидер «Фронта перемен».

Он также подчеркнул, что за 5 млрд. грн., за которые продан ОПЗ, «не построишь даже одной десятой такого завода».

А.ЯЦЕНЮК заявил, что выступает категорически против приватизации объектов государственной собственности в период кризиса, чтобы не допустить их продажи по заниженной цене. Кроме того, он отметил необходимость принятия закона о Государственной программе приватизации до 2012 года. Лидер «Фронта перемен» также считает, что необходимо возобновить государственный контроль над основными отраслями экономики. Он убежден в необходимости запретить приватизацию стратегических объектов. «Должны быть стратегические объекты национальной безопасности, которые должно контролировать государство», - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.