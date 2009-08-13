Ющенко миролюбиво и взвешенно сыграл с Медведевым в "пинг-понг"

Политолог Андрей ЕРМОЛАЕВ считает, что Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО своим ответом на открытое письмо Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА сыграл с ним в “пинг-понг”, перебросив инициативу преодоления напряженности в отношениях между двумя странами российской стороне.

Такое мнение А.ЕРМОЛАЕВ выразил в интервью УНИАН.

Политолог оценивает обнародованный сегодня ответ В.ЮЩЕНКО взвешенным и достаточно адекватным возникшей ситуации.

“ЮЩЕНКО избрал миролюбивый тон. В некоторых вопросах он давал объяснение, в некоторых пытался атаковать, в некоторых оправдывался. В любом случае он ответил по существу практически на все позиции, которые содержались в обращении МЕДВЕДЕВА”, - сказал политолог, отметив, что Президент Украины в такой сложной ситуации не стал уходить от ответа.

Некоторую задержку реакции В.ЮЩЕНКО эксперт объяснил необходимостью взять паузу для изучения мнений политиков, экспертов и избрания наиболее оптимального, взвешенного варианта ответа.

“В качестве пробного шага было использовано заявление Веры УЛЬЯНЧЕНКО. При этом ЮЩЕНКО не стал применять радикальный, негативный подход, заложенный в позиции УЛЬЯНЧЕНКО, как представителя партии “Наша Украина”. ЮЩЕНКО более миролюбив”, - считает А.ЕРМОЛАЕВ.

По его мнению, главным недостатком ответа главы государства является его пассивность.

“ЮЩЕНКО, фактически, сыграл в “пинг-понг” – этот прием он часто применяет. Он дал объяснение и ответил на претензии МЕДВЕДЕВА, но ничего не предложил, перебросив мяч на сторону России”, - объяснил политолог.

А.ЕРМОЛАЕВ считает, что такой позицией украинский Президент не стал раздувать конфликт, но и не предложил выхода из ситуации.

“Отношения, как были заморожены, такими и остаются. Вопрос остается открытым...” – констатировал эксперт.

Как отметил А.ЕРМОЛАЕВ, Президенту Украины необходимо было бы избрать более конструктивную позицию и предложить конкретные шаги: консультации, встречи, переговоры.

“Своим письмом ЮЩЕНКО никого не удивил. Он остался “натовцем”, активным сторонником новых гуманитарных инициатив, сохранил свою благосклонность Запада. В то же время, подтвердилась его критическая оценка, связанная с пассивностью и безынициативностью этого политика”, - резюмировал А.ЕРМОЛАЕВ.