Яценюк разглядел подготовку утонченной фальсификации выборов

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен” Арсений ЯЦЕНЮК считает изменения к закону о выборах Президента Украины «продолжением конституционного переворота в Украине».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.ЯЦЕНЮК сказал сегодня на пресс-конференции.

«Конституционная хунта активно ускорила процесс захвата власти в Украине», - сказал А.ЯЦЕНЮК.

Он подчеркнул, что предложенные изменения к закону о выборах Президента являются «продолжением конституционного переворота в государстве».

Как объяснил А.ЯЦЕНЮК, авторами законопроекта являются те же народные депутаты, которые, по его информации, работали над проектом изменений в Конституцию. А.ЯЦЕНЮК отметил, что нынешняя инициатива является «неприкрытой формой очень утонченной фальсификации выборов». По его мнению, уже можно не идти и не голосовать, поскольку результаты выборов уже установлены.

А.ЯЦЕНЮК объяснил свою позицию следующим образом – инициированными изменениями предусматривается, что приоритетное право предлагать представителей в избирательные комиссии получают депутатские фракции, представленные в парламенте. В то же время, представители кандидатов в Президенты будут составлять меньшинство в избирательных комиссиях всех уровней и не смогут влиять на работу этих комиссий. А при таких условиях, ввиду определяющей роли избирательных комиссий при установлении результатов голосования, а также при решении других вопросов, возникающих в ходе выборов Президента, контроль со стороны одного из кандидатов на пост главы государства превращает избирательный процесс в формальность.

А.ЯЦЕНЮК считает, что большинство членов избирательных комиссий будут назначены нынешней коалицией и будут представлять интересы кандидата в Президенты Юлии ТИМОШЕНКО.

Кроме этого, по словам лидера “Фронта перемен”, проектом закона предлагается исключить Верховный суд из процесса обжалования результатов волеизъявления граждан и наделить Центральную избирательную комиссию правом снимать кандидатов с выборов по собственному усмотрению. При этом, заметил он, обжалование решений избирательных комиссий усложнено до такой степени, что их практически невозможно обжаловать.

Учитывая изложенное, А.ЯЦЕНЮК считает, что авторы законопроекта пытаются фактически установить избрание Президента в парламенте, но другим путем – путем контроля парламентских фракций над избирательными комиссиями.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, если закон вступит в силу, то глава государства будет не всенародно избранный, а назначенный.

А.ЯЦЕНЮК убежден, что подобные изменения к закону о выборах Президента Украины являются антиконституционными и недемократическими. Он сообщил, что до конца недели обратится в Совет Европы и ОБСЕ по поводу этих изменений, чтобы предотвратить их принятие. Он также отметил, что в случае утверждения законопроекта Верховной Радой, обязательно обратится в Конституционный Суд с соответствующим представлением.

Как сообщал УНИАН, 1 июля ВР приняла в первом чтении законопроект “О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно выборов Президента Украины».

Законопроектом, в частности, предусматривается изменить порядок формирования окружных и участковых избирательных комиссий, уменьшить сроки избирательного процесса с 120 до 90 дней, усовершенствовать порядок обжалования решений субъектов избирательного процесса.

Также предлагается ликвидировать институт открепительных удостоверений и подписных листов в поддержку кандидата на пост Президента Украины.