Аваков о деле своего сына: мы получили пиар-взрыв и больше ничего

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что после задержания его сына в рамках «дела рюкзаков» и оглашения ему подозрения, произошел только пиар-взрыв.

Об этом он заявил журналистам после презентации книги «Ленин с нами?».

«Что касается моего сына, то политические спекуляции здесь достигли своей цели. Мы получили пиар-взрыв и больше ничего. А теперь мой сын и его адвокаты сосредоточатся на том, чтобы в суде разбить это обвинение. Если это и неприятная процедура пусть она будет неприятная, но мой сын это пройдет, и я это переживу. И давить на меня этим не стоит, это не получится», - заявил он.

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В тоже время он заявил, что одни из последних дел НАБУ, в частности дело министра инфраструктуры Владимира Омеляна, в отношении окружения министра юстиции заставили его усомниться, что данные решения основаны на юридической процедуре.

«К сожалению великому я считаю, что несколько дел, которые пучком выстрелили в течение нескольких дней в отношении моего окружения, в отношении Омеляна, в отношении окружения министра юстиции и еще некоторые факты, которые нам известны, заставляют меня усомниться, что данные решения основаны на юридической процедуре, а не основаны на политической целесообразности. Я думаю, что этот вопрос должен быть тщательно изучен», - сказал Аваков.

Как сообщал УНИАН, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД задержали Авакова-младшего, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес сына. "Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр и подчеркнул, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов".

Прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн, однако 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

3 ноября директор НАБУ Артем Сытник заявил, что электронных браслетов для выполнения решения суда в отношении сына Авакова нет.

"Браслетов сейчас лишних для того, чтобы выполнить решение суда, у Министерства внутренних дел нет", - сказал он.

Сытник подчеркнул, что НАБУ не имеет права закупать браслеты, а «полиция нам их не дает. Поэтому сейчас выполнить решение суда мы не можем».

Сегодня Аваков-младший сообщил, что на него все же надели электронный браслет.