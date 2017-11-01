Суд обязал сына Авакова носить электронный браслет (фоторепортаж)

Судья Соломенского райсуда Киева Виталий Украинец частично удовлетворил ходатайство прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения для сына министра внутренних дел Александра Авакова. Как передает корреспондент УНИАН, судья постановил избрать меру пресечения для Авакова-младшего в виде личного обязательства.

Также он обязан сдать загранпаспорт и другие документы для выезда из Украины, воздержаться от общения с другими подозреваемыми и свидетелями, являться по вызову органов прокуратуры, следственного судьи. Также суд обязал Авакова-младшего носить средство электронного контроля, так называемый «электронный браслет», и уведомлять органы следствия об изменении адреса своего проживания. Постановление может быть обжаловано в течение 5 дней в Апелляционном суде Киева.

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Как сообщал УНИАН, 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Аваков сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он учредитель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций, или для решения своих конъюнктурных задач, отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по «делу рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд. прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн.

Сегодня, 1 ноября, в НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в том числе обыски у должностных лиц Национальной полиции Украины.