"Рюкзаки есть, а браслетов нет": Сытник озвучил проблему исполнения решения суда по сыну Авакова

Электронных браслетов для выполнения решения суда в отношении сына министра внутренних дел Украины Арсена Авакова Александра нет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник в комментарии журналистам.

«Браслетов сейчас лишних для того, чтобы выполнить решение суда, у Министерства внутренних дел нет», - сказал он.

На уточняющий вопрос журналистов, означает ли это, что Аваков-младший сейчас ходит без браслета, несмотря на решение суда, Сытник ответил: «Сейчас мы пытаемся (очевидно, речь идет о попытке выполнить решение суда - УНИАН), но получаем ответы, браслетов нет. Рюкзаки есть, а браслетов нет".

На вопрос, возможно ли в таком случае, что сын министра Авакова покинет страну, директор НАБУ заметил: «Я не думаю, что он уедет из Украины».

Сытник подчеркнул, что НАБУ не имеет права закупать браслеты, а «полиция нам их не дает. Поэтому сейчас выполнить решение суда мы не можем».

При этом он добавил, что «продолжается общение с полицией, с тем, чтобы все-таки браслеты получить».

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Как сообщал УНИАН, прокуроры САП ходатайствовали об избрании Авакову-младшему меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога 5 млн грн, Однако 1 ноября суд принял решение о личном обязательстве.

*** 31 октября детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП в рамках расследования дела о растрате более 14 млн грн при закупке рюкзаков для МВД (известного как «дело рюкзаков») задержали Александра Авакова, бывшего заместителя министра внутренних дел Украины Сергея Чеботаря и представителя фирмы-победителя тендера по поставке рюкзаков. Чеботарю и Авакову было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.

В МВД назвали действия НАБУ политическими, а не юридически обоснованными. В частности, Аваков отверг обвинения в адрес своего сына. «Ни мой сын, ни фирмы, в которых он основатель, не имеют и не имели ни копейки денег из бюджета Украины. И Александр Аваков пройдет процедуру и докажет это в суде... Всем тем, кто хочет использовать эту ситуацию в целях пиара, ради собственных политических амбиций - или для решения своих конъюнктурных задач - отвечу еще раз - не получится. Я не размениваю своих принципов на личный комфорт и легкость бытия», - заявил министр. Он также отметил, что НАБУ и САП "не должны быть органами под влиянием политических групп и интересов».

В то же время руководитель САП Назар Холодницкий утверждает, что глава МВД Аваков по «делу рюкзаков» не фигурирует, и прогнозирует, что через два месяца уголовное производство передадут в суд.

1 ноября во НАБУ сообщили, что в рамках «дела рюкзаков» проводят следственные действия, в том числе обыски, у должностных лиц Национальной полиции Украины.