Минобразования будет настаивать на сохранении поддержанной ВР редакции закона об образовании - Гриневич

Министерство образования и науки Украины будет настаивать на сохранении поддержанной Верховной Радой редакции закона об образовании.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр образования и науки Лилия Гриневич заявила на пресс-конференции после встречи с послами стран Евросоюза в Украине, которые выразили обеспокоенность по поводу нового закона.

По словам министра, цель ее презентации закона представителям других стран заключалась не только в том, чтобы разъяснить 7-ю статью, которая касается языка в образовании, но также "сразу ответить на все их замечания".

"И поэтому мне кажется, что презентация и ответы на эти замечания сняли очень многие вопросы. Поэтому было довольно конструктивное обсуждение", - сказала Гриневич.

"Мы видим, что пока сложные переговоры у нас проходят с Венгрией и Румынией, но эти консультации, я думаю, являются шагом навстречу, потому что послы услышали, я надеюсь, нашу аргументацию. И мое впечатление, что, возможно, это субъективное мнение, но мне кажется, что нагнетание этого вопроса также связано с определенной политической борьбой, которая происходит на политических аренах внутри этих стран", - сказала Гриневич.

"Мы хотим заверить, и я сказала об этом послам, что для нас дети в школах нацменьшинств - это те же украинские граждане, которые учатся в обычной украинской школе. И с нашей стороны самое важное одно - нельзя допустить, чтобы из-за того, что они учатся в школе для национального меньшинства, в них сужался доступ к следующим звеньям образования", - подчеркнула министр.

"Мы убеждены: если с их стороны они считают это сужением прав, мы объясняем, что это расширение на самом деле прав украинских граждан. Они не могут оставаться в каких-то изолированных, ограниченных (условиях) из-за языка, в замкнутых пространствах, из которых они не могут выйти в родной стране", - сказала Гриневич.

"В связи с этим мы будем настаивать на этой редакции закона. Мы готовы проводить двусторонние консультации по имплементации закона", - сказала Гриневич.

Как известно, в 7-й статье закона говорится о том, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык - украинский. "Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, обеспечивается право на обучение на родном языке либо на изучение родного языка в государственных и коммунальных учебных заведениях", - говорится в этой статье закона.

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Как сообщал УНИАН, 5 сентября Верховная Рада приняла Закон «Об образовании», который предусматривает введение 12-летнего среднего образования для детей, которые пойдут в школу в следующем году.

Законом предусмотрено, что представителям национальных меньшинств Украины гарантируется право на обучение в коммунальных заведениях для получения образования наряду с государственным языком на языке соответствующего национального меньшинства. Это право реализуется через классы (группы) с обучением на языке соответствующего национального меньшинства наряду с государственным языком.

МИД Румынии выразил обеспокоенность в связи с нормами этого закона, касающимися языка обучения представителей национальных меньшинств Украины.

В МИД Польши выразили надежду, что Украина будет соблюдать обязательства, данные Варшаве об изучении польским нацменьшинством родного языка. В заявлении ведомства говорится, что "МИД Польши внимательно будет наблюдать за процессом внедрения закона и осуществит все необходимые шаги по обеспечению полякам в Украине доступа к обучению на польском языке. Мы убеждены, что украинская сторона будет соблюдать обязательства о проведении консультаций с нами относительно возможных нормативных актов в контексте употребления языков нацменьшинств".

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет поддерживать инициативы Украины в международных организациях в связи с нормами нового закона об образовании, касающимися языков обучения представителей национальных меньшинств Украины.

Болгария, Венгрия, Румыния и Греция решили обратиться в Совет Европы и ОБСЕ по поводу нового закона об образовании в Украине.

12 сентября премьер-министр Владимир Гройсман поручил министру иностранных дел Павлу Климкину и министру образования Лилии Гриневич провести встречу с послами стран Евросоюза в Украине и разъяснить детали закона об образовании в части, касающейся языков обучения представителей национальных меньшинств.