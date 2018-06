Слухи о ракетах для КНДР и упоминание Бандеры в гонконгском издании: что писали иностранные СМИ об Украине (инфографика)

На этой неделе Украина была в фокусе всех мировых СМИ. Все благодаря "взрывной" статье The New York Times, в которой сообщалось о якобы поставках украинским заводом ракетных двигателей в КНДР. Статью начали цитировать, анализировать и комментировать все топовые издания и информагентства мира - CNN, Reuters, AFP, The Guardian и другие.

В связи с трагическими событиями в Шарлоттсвилле - вспышкой насилия во время митингов ультраправых - многие авторы начали искать и проводить параллели, как современные, так и исторические. Некоторые журналисты вспомнили Майдан (в статье издания Dissident Voice) и Степана Бандеру (в Hong Kong Economic Journal).

Одобрительно и преимущественно положительно в иностранных СМИ освещались вопросы, связанные с экономикой Украины. Хотя Financial Times упоминали об инциденте с Ryanair, который квалифицировали как "поражение прозападного правительства", а National Interest акцентировали внимание на необходимости реформирования неэффективной в настоящее время системы здравоохранения параллельно с экономическими преобразованиями в стране. Среди украинских персоналий, которым уделили внимание иностранные СМИ на этой неделе - бывшие президенты Украины и Грузии - Виктор Янукович и Михеил Саакашвили.