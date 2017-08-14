Протесты ультраправых в Вирджинии: суд отклонил возможность залога для мужчины, который протаранил толпу на машине - СМИ

Суд в США отклонил возможность залога для мужчины, взятого под арест после наезда автомобилем на демонстрантов в городе Шарлотсвилль, в результате чего погиб человек. Об этом сообщает Радио Свобода.

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Таким образом, 20-летний Джеймз Алекс Филдз остается под арестом – по крайней мере до времени, пока он будет иметь адвоката и сможет оспорить этот арест.

Пока арестованный не имеет защитника из-за возможного конфликта интересов у юристов – в результате его наезда среди пострадавших оказался родственник одного из членов управления назначенных адвокатов.

Его обвиняют в сознательном убийстве, трех случаях злонамеренного причинения телесных повреждений и бегства с места транспортного происшествия после наезда на демонстрацию в городе Шарлотсвилль в штате Вирджиния в субботу, 12 августа, из-за чего погибла одна участница акции и еще 19 человек были ранены.

В Белом доме заявляли, что этот приступ «соответствует определению терроризма».

По данным полиции, еще 15 человек пострадали в результате столкновений в других частях Шарлотсвилля в выходные. В нескольких районах было введено чрезвычайное положение. Также в субботу на окраине Шарлоттсвилля разбился полицейский вертолет, погибли два человека. Пока неизвестно, связано ли это с беспорядками в городе.