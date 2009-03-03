Дальнобойщики блокируют автомагистраль Одесса-Киев (фото)

Водители-дальнобойщики блокируют своими автомобилями четыре из шести полос автомагистрали «Одесса-Киев» в районе «клеверного моста» у выезда из облцентра.

Как передает корреспондент УНИАН, водители требуют прибытия на место акции представителей центральной власти, полномочных «решать вопросы, связанные кредитными льготами, приоритетного права местных водителей на грузовые автоперевозки в регионе» и ряд других.

Присутствующие на месте событий представители Управления МВД Украины в Одесской области ведут документирование и видеозапись происходящего в месте перекрытия центральной автомагистрали страны, не препятствуя ходу акции силовыми методами.

По словам заместителя начальника облуправления милиции - начальника милиции общественной безопасности Дмитрия ФУЧЕДЖИ, «в дальнейшем по факту перекрытия магистрали государственного значения будет дана соответствующая оценка правоохранительными органами и рассмотрен вопрос о возбуждении уголовного дела».

Глава Одесской облгосадминистрации Николай СЕРДЮК, уже побывавший на месте пикета водителей, заявил журналистам, что «о данной проблеме знают все, в том числе глава государства. Но следует понимать, что ее нельзя решить в течение одного-двух дней - требуется две-три недели. Поэтому нет причин блокировать трассу, что является противозаконным, - вопросы дальнобойщиков решаются».

Н.СЕРДЮК отметил, что во время беседы с участниками пикета «поставил и свою подпись под письмами автоперевозчиков» в адрес руководства страны. Кабинет министров планирует 4 марта рассмотреть их требования, с участниками пикета беседовал также заместитель министра транспорта Владимир РАБОТНЕВ.

Вместе с тем, констатировал губернатор, автоперевозчики требуют решения и бытовых проблем, в частности «вопросов кредитной задолженности за квартиры, бытовую технику».

Н.СЕРДЮК обвинил членов пророссийской депутатской группы «Родина» Одесского горсовета в том, что проблемы дальнобойщиков политизированы. «Людей вывезли на митинг и бросили, - заявил губернатор. – А те госструктуры, которые должны были помочь этим людям, самоустранились».

Представители протестующих намерены приехать в столицу и встретиться с премьер-министром Юлией ТИМОШЕНКО.

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