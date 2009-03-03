Яценюк зарегистрировал законопроект о сокращении депутатских льгот

Народный депутат Украины, лидер «Фронта перемен» Арсений ЯЦЕНЮК зарегистрировал в Верховной Раде Украины законопроект о сокращении депутатских льгот. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Фронта перемен».

Депутат обращается к председателю Верховной Рады Украины и руководителям фракций с предложением рассмотреть проект Закона Украины «О внесении изменений в Закон Украины «О статусе народного депутата Украины» (относительно ограничения льгот)» как первоочередной.

По информации пресс-службы, принятие данного законопроекта позволит комплексно решить проблему конституционного неравенства граждан Украины и отменить льготы, которые непосредственно не связаны с осуществлением депутатской деятельности. Это, в свою очередь, существенно уменьшит объем расходов государственного бюджета Украины, который ежегодно выделяется на содержание Верховной Рады Украины.

В частности, проектом предусмотрена отмена обязательного государственного страхования жизни и здоровья народного депутата Украины, бесплатного получения санаторно-курортных путевок. Существенно сокращаются права народных депутатов на транспортное обеспечение, в частности, на бесплатный проезд, пользование залами для официальных делегаций, парковку автомобиля на всей территории Украины, пользование транспортом Верховной Рады и тому подобное.

В поданном документе также предложена отмена статьи 35 Закона Украины "О статусе народного депутата Украины" - «Обеспечение народных депутатов Украины жилыми помещениями», в соответствии с которой они имели право на создание надлежащих жилищных условий путем предоставления жилья государством или компенсации расходов на жилье.

А.ЯЦЕНЮК предлагает сократить и количество помощников-консультантов народного депутата из 31-го до 11-ти, и только 2-м (по действующему закону 4-м) предоставлять статус государственных служащих.

Данным законопроектом также предлагается отменить статью 27 - «Неприкосновенность народного депутата Украины».

При этом автор законопроекта подчеркивает необходимость внести изменения в Конституцию Украины по данному вопросу.