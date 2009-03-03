ВР дала 250 голосов за отставку Огрызко

Верховная Рада Украины 250-ма голосами проголосовала за отставку Владимира ОГРЫЗКО от должности министра иностранных дел Украины.

В частности, за отставку В.ОГРЫЗКО проголосовали 174 народных депутата от фракции Партии регионов, 49 – от БЮТ, 0 – от НУ-НС, 27 – от КПУ и 0 – от Блока Литвина.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря 2006 года Верховная Рада 247 голосами освободила тогдашнего министра иностранных дел Бориса ТАРАСЮКА.

5 декабря Президент Виктор ЮЩЕНКО своим указом поручил Б.ТАРАСЮКУ продолжать выполнять обязанности министра иностранных дел.