БЮТ составил список из 30 телефонов, которые могут прослушивать

Изданию "Коммерсант-Украина" стало известно о том, что во все апелляционные суды страны, согласно юрисдикции рассматривающие вопросы о выдаче санкций на снятие информации с телефонных каналов, представители Блока Юлии Тимошенко направили списки телефонов, принадлежащих высшим должностным лицам. Таким образом в БЮТ решили перестраховаться на случай незаконного прослушивания.

Информационные депутатские обращения, содержащие перечень телефонов первых лиц, в незаконном прослушивании которых подозревают Службу безопасности Украины, представители БЮТ направили главам апелляционных судов, выдающих санкции на снятие информации с телефонных каналов, еще на минувшей неделе. Аналогичные списки депутаты направили также председателю Верховного суда Василию Онопенко, генеральному прокурору Александру Медведько и прокурорам областей. "На свое усмотрение мы составили список ключевых лиц и тех, кто, возможно, уже стоит на прослушивании. Мы это сделали для того, чтобы суды, прокуроры и следственные органы дополнительно проверили соответствие выданных ими санкций на те фамилии, которые находятся у них в материалах оперативно-розыскных дел. Мы указали конкретные номера телефонов, чтобы обратить внимание компетентных лиц, участвующих в выдаче санкций, на то, что эти телефоны принадлежат публичным политикам, а не фигурантам уголовных дел",– объяснил член комитета по правосудию Святослав Олийнык (БЮТ).

По информации издания, депутаты направили в Генпрокуратуру список, содержащий 11 номеров, а в апелляционные суды – расширенный список из 30 телефонных номеров. "Исходя из конфиденциальности, не буду называть фамилии тех, кто значится в этом списке",– сказал господин Олийнык. Однако, как удалось узнать"Коммерсанту" , в информационных депутатских запросах значатся номера мобильных телефонов премьер-министра Юлии Тимошенко, первого вице-премьера Александра Турчинова, заместителей главы фракции БЮТ Андрея Кожемякина и Андрея Портнова, генпрокурора Александра Медведько, заместителей генпрокурора Николая Голомши и Рената Кузьмина, а также первого президента Леонида Кравчука. Кроме того, источник во фракции сообщил, что в коротком списке значится фамилия "руководителя одного из силовых ведомств".

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