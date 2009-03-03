Тигипко признался, что его привлекает в Тимошенко

«Я дал добро идти в правительство Тимошенко и сделать все, чтобы авторитет этого правительства и лично премьер-министра был максимально высокий», - заявил в эксклюзивном интервью журналу «Профиль» Сергей Тигипко, кандидатура которого, как известно, рассматривается на пост вице-премьера по вопросам финансовой политики.

«Что привлекает, безусловно, в премьер-министре - очень большая работоспособность, заявил он. - Юлия Владимировна не боится трудностей. Ведь многие говорили, и справедливо, что, уйди она в сентябре, у нее сегодня рейтинги были в два раза выше. Но Юлия Тимошенко отвечала – сам слышал – «Если уйду, это политический кризис, кто тогда справится в этой ситуации?!». Меня такая позиция привлекает. И однозначно вижу слабость – влияние премьер-министра на формирование команды очень ограничено. Большинство в парламенте выдвигает невероятное количество требований выдвинуть «своих», из-за чего сложно пригласить в правительство профессионалов. А ведь именно от конечного числа экономических единомышленников зависит, какой именно кредит доверия будет делегирован правительству».

Полный текст интервью Сергея Тигипко еженедельнику "Профиль" читайте с 5 марта.