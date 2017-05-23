Штат Вашингтон назвал Голодомор геноцидом украинцев
Сейчас День Памяти Жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов.
В понедельник, 22-го мая, Сенат американского штата Вашингтон одобрил резолюцию, в которой Голодомор называют актом геноцида украинского народа. Документ одобрили единогласно, пишет Голос Америки.
«Голодомор был геноцидом, осуществленным Иосифом Сталиным и Советским режимом против украинцев», - говорится в документе.
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#WashingtonState recognizes #Holodomor as genocide, calls for remember #Ukraine innocent victims of #Stalin crime against humanity @prev_genpic.twitter.com/4Dwl10Z9aD— HolodomorAware (@HolodomorAware) May 22, 2017
Сейчас День Памяти Жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов, включая Калифорнию, однако в этих документах Голодомор не называют геноцидом.
На рассмотрение Сената резолюцию вынес сенатор-республиканец Марк Милосиа. Лоббировали принятие документа украинская диаспора во главе с Почетным Консулом Украины в штатах Вашингтон и Орегон Валерием Голобородько.
Против резолюции выступали представители российской диаспоры штата.