Штат Вашингтон назвал Голодомор геноцидом украинцев

В понедельник, 22-го мая, Сенат американского штата Вашингтон одобрил резолюцию, в которой Голодомор называют актом геноцида украинского народа. Документ одобрили единогласно, пишет Голос Америки.

«Голодомор был геноцидом, осуществленным Иосифом Сталиным и Советским режимом против украинцев», - говорится в документе.

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Сейчас День Памяти Жертв Голодомора официально признан законодательными органами нескольких штатов, включая Калифорнию, однако в этих документах Голодомор не называют геноцидом.

На рассмотрение Сената резолюцию вынес сенатор-республиканец Марк Милосиа. Лоббировали принятие документа украинская диаспора во главе с Почетным Консулом Украины в штатах Вашингтон и Орегон Валерием Голобородько.

Против резолюции выступали представители российской диаспоры штата.