Штат Вашингтон назвал Голодомор геноцидом украинцев

В понедельник, 22-го мая, Сенат американского штата Вашингтон одобрил резолюцию, в которой Голодомор называют актом геноцида украинского народа. Документ одобрили единогласно, пишет Голос Америки.

«Голодомор был геноцидом, осуществленным Иосифом Сталиным и Советским режимом против украинцев», - говорится в документе.

