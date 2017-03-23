В Брюсселе при переполненном зале показали фильм о Голодоморе в Украине "Горькая жатва" (фото)

В Брюсселе состоялся показ канадского фильма о Голодоморе в Украине в начале тридцатых годов прошлого века "Горькая жатва". Организаторы убеждены, что, не зная событий прошлого, которое замалчивалось, трудно понять события в Украине сегодняшних дней.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, демонстрация ленты прошла в одном из кинотеатров города под патронатом депутатов Европейского парламента - лидера зеленых Ребекки Хармс и одного из лидеров либералов Пятраса Ауштрявичюса. Зал был полностью заполнен, тем, кто опоздал, пришлось сидеть на ступеньках.

Комментируя событие, Хармс сказала: "Я была очень счастлива, когда получила просьбу поддержать просмотр фильма "Горькая жатва", потому что я убеждена, что Голодомор является одной из самых ужасных катастроф, созданной людьми, которую есть все основания называть геноцидом. Большинство людей в Европейском Союзе никогда об этом не слышали. Я думаю, что, поняв то, что произошло в начале тридцатых годов в Украине, многие европейцы смогут лучше понять то, что происходит сегодня".

Политик подчеркнула, что есть много фильмов, посвященных другим трагедиям, таким, как Холокост, но до этого времени никто не снимал фильм, посвященный Голодомору, "как люди страдали от этого, умирали, выживали". "Для меня важно сделать видными скрытые ранее части истории. Сложно понять развитие событий, которое мы видим в сегодняшние дни в Украине, не зная эту часть истории", - убеждена Хармс.

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Продюсер фильма, канадец украинского происхождения Ян Игнатович рассказал, что он хотел, чтобы мир знал о Голодоморе. "Меня смущало, что факт геноцида, организованного Сталиным против украинского народа, был неизвестен на Западе. Никогда на английском языке не было фильма такого размера и амбиций. Сейчас он будет показан в более чем 45 странах мира", - сказал он.

После просмотра Ауштрявичюс сказал корреспонденту УНИАН, что фильм ему понравился. "Голодомор - страшная страница в истории Украины, это было намерение уничтожить свободных людей и превратить их в советских рабов. Мне очень понравился фильм. Я знал о Голодоморе. Очень хорошо, что этот фильм появился сейчас, потому что эта борьба продолжается сейчас. Украина сейчас стоит перед агрессором, и то, что было и сейчас происходит в Украине, имеет общую черту - систему зла. Эта система зла, которая еще существует, является большим вызовом всему человечеству, но еще страшнее, что в России кое-кто пытается пересмотреть эту историю", - сказал он.

По убеждению политика, система, построенная на крови, не имеет права на существование.

Как сообщал УНИАН, 3 марта решение о признании Голодомора в Украине геноцидом принял парламент Португалии. Документ, который был принят, осуждает Голодомор в Украине в 1932-1933 годах и признает его геноцидом со стороны «тоталитарного коммунистического режима Сталина, который привел к гибели около семи миллионов украинских граждан».

Память жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине и мире отмечают в последнюю субботу ноября.