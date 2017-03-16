ВР предлагает установить квоту в 75% для украинского языка на общенациональных каналах

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 244 из 338 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале. В полном составе не голосовала фракция "Оппозиционный блок", а из группы "Воля народа" "за" проголосовал лишь один народный депутат.

Законопроектом предлагается установить, что для телерадиоорганизаций общенациональной категории вещания доля передач и/или фильмов на украинском языке должна составлять не менее 75% в течение суток в каждом из промежутков времени с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

Также предполагается для соответствующих телеорганизаций региональной и местной категорий вещания установить обязательную долю на уровне 50%.

Законопроектом предусмотрено установить обязательную долю передач новостей на государственном языке, а именно не менее 75% общей продолжительности всех передач новостей в каждом из промежутков времени с 7.00 до 18.00 и с 18.00 до 22.00.

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Кроме этого, законопроектом предусмотрено, что фильмы и передачи, которые не являются собственным продуктом телерадиоорганизации и выполнены не на государственном языке, должны быть субтитрованы на государственный язык.

Согласно документу, передача считается выполненной на государственном языке, если все реплики ведущих выполнены на государственном языке. При этом допускается использование других языков без дублирования и озвучивание при репортажах с места событий, в комментариях приглашенных лиц и тому подобное.

В исключительных случаях, по письменному согласованию с секретарем Совета национальной безопасности и обороны, в доли вещания на государственном языке засчитываются передачи (серии передач), выполненные на любых других языках, и которые по своему содержанию направлены на предотвращение и нейтрализацию реальных и потенциальных угроз национальным интересам в сфере обеспечения свободы слова и информационной безопасности.

Председатель комитета ВР по вопросам свободы слова и информационной политики Виктория Сюмар на заседании парламента отметила, что законопроект «носит переходный характер», поскольку в парламенте есть ряд законопроектов, которыми следует утвердить, что в Украине главным является украинский язык. «И это будет касаться и сферы культуры, и информационной сферы. Поэтому переходный этап может предусматривать целый ряд технологических шагов, которые позволят нашим производствам украинского медиапродукта ... получить преференции», - подчеркнула она.

Сюмар также отметила, что некоторые каналы на сегодняшний день на 90% осуществляют вещание на русском языке, хотя и называются украинскими телеканалами.

По словам Сюмар, законопроектом "крымскотатарский язык засчитывается в квоту украинского языка".