Порошенко выступает за увеличение доли украинского языка на телевидении

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время выступления на церемонии вручения Национальной премии Украины имени Тараса Шевченко сегодня в Киеве.

«Нам обязательно нужно продолжить работу по расширению пространства национального культурного продукта, но и сейчас уже есть чем отчитаться. За год с нашей предыдущей встречи, в первую очередь благодаря принятому закону, мы достигли существенных результатов в распространении украинской песни и украинского языка в радиоэфире», - сказал глава государства.

«Шаг за шагом доля украинского языка в радиоэфире увеличивается. Хочу отметить, что вскоре такую же технологию я предложу применить и к телевидению, где сейчас присутствие украинского языка недопустимо мало», - заявил Порошенко.

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При этом президент заметил, что «летом прошлого года я обращался к телевизионной индустрии с призывом самоорганизоваться в этом вопросе. К сожалению, не все меня тогда услышали, значит, свое слово сейчас должен сказать законодатель».

Как сообщал УНИАН, 8 ноября 2016 года вступил в силу закон о доле музыкальных произведений на государственном языке в программах телерадиоорганизаций через 4 месяца после его утверждения парламентом. Законом предусмотрено, что телерадиоорганизации в радиовещании должны обеспечивать минимальную долю песен на украинском языке не менее 35% от общего объема песен в течение суток, в частности, в промежутках от 7:00 до 14:00 и 15:00 до 22:00.

В телерадиоорганизациях, которые по радио распространяют музыкальные произведения, среди которых песни на официальных языках Европейского Союза по условиям лицензии составляют не менее 60% общего объема в течение суток, должны обеспечивать долю песен на государственном языке не менее 25% общего их объема.