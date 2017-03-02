В МИД призвали Евросоюз изменить модель отношений с Украиной

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время конференции «Итоги имплементации Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС за 2016 год и планы на 2017 год».

По мнению Ченцова, Украина в развитии отношений с ЕС стала заложником многих внутренних проблем Евросоюза.

Касаясь соглашения об общем авиационном пространстве, дипломат сказал, что оно «зависло из-за определенных проблем между - опять же - странами-членами». Дипломат считает, что надо искать выход из этой ситуации.

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«То же самое с энергетикой. То есть, для нас непонятна ситуация, когда важные вопросы, касающиеся энергетической инфраструктуры и влияющие на ситуацию в Украине, на поставки, на наш энергетический баланс, - они решаются без нас, и нас просто ставят перед фактом, что Европейская комиссия приняла такое-то решение, которое единственно правильное. Может, это и так. Я имею в виду OPAL. Но мы должны быть в процессе», - заявил Ченцов.

Кроме того, он отметил, что речь также идет об отношении к Украине.

«Мы сейчас, скажем, выросли из тех розовых, наверное, штанишек просто объекта политики Европейского Союза. То есть, мы претендуем на то, и есть все основания для того, чтобы у нас был какой-то, если не равноправный, но серьезный диалог», - заявил представитель МИД.

Также он подтвердил, что Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС очень важно для Украины, и оно должно проводить реформы.

«Но это не менее важно для Европейского Союза - учитывать фактор Украины. Особенно в этой сложной ситуации, когда Европейский Союз будет вынужден сам реформироваться. То есть, какие будут будущие отношения с такими странами как Украина? Наверное, модель должна быть несколько иной, и должен быть баланс обязательств, и это касается и Соглашения об ассоциации, и это касается и Энергетического сообщества. То есть, смена модели отношений, изменение отношения и отход от этого немного патерналистского подхода», - подчеркнул дипломат.

Он убежден, что сегодня пришло время об этом говорить и это делать. По его словам, осенью состоится саммит «Восточного партнерства», будут проводиться и двусторонние мероприятия, и, в частности, саммит Украина-ЕС и Совет ассоциации.

Вместе с тем Ченцов подчеркнул, что не призывает к конфронтации дискуссий. По его убеждению, дискуссия должна быть откровенной, честной и настроенной на результат.