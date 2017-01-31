Ассоциация Украина-ЕС: в парламент Нидерландов подали проект ратификации соглашения

Законопроект для ратификации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС поданы в парламент Нидерландов. Об этом сообщается на сайте Нижней палаты парламента Нидерландов.

Проект закона опубликован вместе с королевским обращением и выводами Государственного совета Нидерландов.

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В частности, в документе отмечается, что этим законом регулируется вступления в силу закона от 8 июля 2015 года, которым было одобрено ратификацию Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

Дальше документ еще должен быть поддержан Сенатом, так называемой Первой палатой. Согласно прогнозам, это может произойти после запланированных на март этого года парламентских выборов, которыми будет переизбран парламент (Вторая палата).

Как сообщал УНИАН, 15 декабря на саммите ЕС лидеры Евросоюза согласились с предложениями премьер-министра Нидерландов Марка Рютте, которые направлены на разблокирование ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Евросоюзом, которая была приостановлена из-за отрицательного результата референдума в Нидерландах.

Предложения Нидерландов оформлены в виде приложения к Соглашению. Евросовет подчеркнул, что решение, изложенное в приложении, является юридически обязательным для 28 государств - членов Европейского Союза и может быть изменено или отменено только по общему согласию их глав государств и правительств. Речь идет о том, что соответствующее решение вступит в силу после того, как Королевство Нидерланды ратифицирует соглашение и его заключит. Если же этого не произойдет, то решение прекратит свое существование.

Того же дня Рютте заявил, что намерен как можно скорее предложить нидерландскому парламенту ратифицировать Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС, основываясь на принятом на саммите ЕС законодательно обязательном решении. В МИД Украины надеются, что нижняя палата парламента Нидерландов в январе 2017 года завершит ратификацию Соглашения об ассоциации.