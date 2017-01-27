Адвокат говорит, что не получал новое сообщение о подозрении для Януковича

Об этом УНИАН сообщили в адвокатском объединении «Авера Лекс» со ссылкой на слова одного из адвокатов Януковича Игоря Федоренко во время визита на вызов Главной военной прокуратуры.

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«Уточненное подозрение вручено не было, об этом составлен соответствующий акт. Следователю заявлено требование провести вручение материалов в соответствии с главой 43 УПК Украины «в порядке международной правовой помощи», - заявил Федоренко.

«Насчет личной явки Виктора Януковича на допрос, по словам Игоря Федоренко, следователю были повторно предоставлены неопровержимые доказательства уважительности причин его неприбытия, в частности ответ миграционной службы Российской Федерации, копия свидетельства о получении временного убежища в Российской Федерации по официальному адресу, доказательства угрозы его жизни и другие», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко заявил, что защитникам Януковича сегодня, 27 января, должны были вручить уточненное подозрение в совершении государственной измены. "Сегодня будет вручено защитникам подозреваемого Януковича новое подозрение, а также будет отправлено на все известные адреса проживания и пребывания подозреваемого Януковича", - сказал он.

"Изменение подозрения заключается в том, что мы добавили новый эпизод насчет обращения подозреваемого Януковича с письмом о вводе российских войск на территорию Украины в Совета федерации", - пояснил Кравченко и добавил, что во время досудебного расследования было установлено, что Янукович обращался с таким письмом и к президенту РФ Владимиру Путину и в Совет федерации России.

Прокурор подчеркнул, что речь идет не о новом подозрении, а лишь об уточненном.

Также сегодня, 27 января, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что с марта начнется суд над Януковичем. По словам генпрокурора, недавно следствие допросило последнего свидетеля по этому делу - председателя Верховной Рады Андрея Парубия.

28 ноября 2016 года Луценко в Святошинском райсуде Киева зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. Того же дня Янукович в режиме видеоконференции давал показания по делу против пяти бывших "беркутовцев".

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, на нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 111, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 110, ч.2 ст. 437 Уголовного кодекса Украины.

20 января Печерский райсуд Киева разрешил Генпрокуратуре проводить заочное следствие по делу Януковича о государственной измене.