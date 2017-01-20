Дело о госизмене Януковича: суд отказался проводить выездное заседание по РФ

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующее решение на заявленное стороной защиты Януковича ходатайство вынесла следственный судья Кристина Тарасюк.

В своем ходатайстве защитники отмечали, что Европейский суд по правам человека практикует проведение выездных заседаний для получения объяснений подозреваемого лица, имеющего право предоставить их суду.

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Заслушав мнения сторон, суд отказал защитникам Януковича в удовлетворении этого ходатайства, объяснив, что подозреваемое лицо действительно имеет право дать суду объяснения, но это не является его обязанностью.

Кроме того, данный судебный процесс не предусматривает выездных заседаний.

Как сообщал УНИАН, 28 ноября 2016 г. генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском райсуде зачитал экс-президенту сообщение о подозрении. В тот же день Янукович в режиме видеоконференции давал показания по делу против пяти бывших «беркутовцев».

Экс-президент подозревается в совершении государственной измены, пособничестве представителям власти РФ, в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины, в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, ведении агрессивной войны, то есть преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.111, ч.5 ст.27, ч.3 ст.110, ч.2 ст.437 Уголовного кодекса Украины.