Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и пожелал удачи "в выполнении благородных целей"

Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Порошенко.

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"Украина приветствует Дональда Трампа с его инаугурацией 45-м президентом США. Желаем успеха в выполнении благородных целей во главе свободного мира", – написал Порошенко.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world — Петр Порошенко (@poroshenko) 20 января 2017 г.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Ранее Обама вместе со своей женой Мишель встретили на крыльце Белого Дома Трампа и его жену Меланию. После прибытия кортежа Трампа к Белому Дому Обама с улыбкой на лице спросил у супруги Трампа, как у них дела. После приветствия Мелания Трамп подарила Мишель Обаме упакованный подарок.