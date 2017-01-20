Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и пожелал удачи "в выполнении благородных целей"

20:25, 20 января 2017
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко поздравил Дональда Трамп с принятием присяги президента США.

Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией / twitter.com/APUkraine

Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Порошенко.

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"Украина приветствует Дональда Трампа с его инаугурацией 45-м президентом США. Желаем успеха в выполнении благородных целей во главе свободного мира", – написал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, Дональд Трамп принял присягу и официально стал 45-м президентом Соединенных Штатов Америки.

Ранее Обама вместе со своей женой Мишель встретили на крыльце Белого Дома Трампа и его жену Меланию. После прибытия кортежа Трампа к Белому Дому Обама с улыбкой на лице спросил у супруги Трампа, как у них дела. После приветствия Мелания Трамп подарила Мишель Обаме упакованный подарок.

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Теги: #Трамп#Порошенко#инаугурация