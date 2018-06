Порошенко поздравил Трампа с инаугурацией и пожелал удачи "в выполнении благородных целей"

Об этом говорится в сообщении в Twitter-аккаунте Порошенко.

Читайте такжеСМИ сообщили о тайной встрече Порошенко и Пинчука в Давосе

"Украина приветствует Дональда Трампа с его инаугурацией 45-м президентом США. Желаем успеха в выполнении благородных целей во главе свободного мира", – написал Порошенко.

Ukraine congratulates Donald Trump on inauguration as 45th US President.



Wishing success to fulfill noble goals of leading the free world