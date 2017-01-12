Порошенко подал в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину на учения

18:09, 12 января 2017
Политика
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Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных войск в Украину в 2017 году для участия в учениях.

Иностранных военных могут допустить к учениям на территории Украины / УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

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Соответствующий проект закона «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях» зарегистрирован сегодня в парламенте под номером 5636.

Текст законопроекта пока не обнародован на официальном сайте ВР.

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Теги: #военные#Порошенко#учения