Порошенко подал в Раду законопроект о допуске иностранных военных в Украину на учения
18:09, 12 января 2017Политика
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Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных войск в Украину в 2017 году для участия в учениях.
Иностранных военных хотят допустить к учениям на территории Украины / УНИАН
Президент Украины Петр Порошенко подал в Верховную Раду законопроект о допуске иностранных войск на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.
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Соответствующий проект закона «Об одобрении решения президента Украины о допуске подразделений вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях» зарегистрирован сегодня в парламенте под номером 5636.
Текст законопроекта пока не обнародован на официальном сайте ВР.
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