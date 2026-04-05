Популярный украинский певец рассказал о встрече с ТЦК: 'Были сумасшедшие проверки'

Дмитрий подчеркнул, что у него и его команды с документами всё в порядке.

Популярный украинский певец Дмитрий Волканов рассказал об инциденте с представителями ТЦК в Хмельницком.

Не секрет, что исполнителя хитов "Зоряне небо" и "Тебе знайшов" и его команду останавливали во время гастролей и проверяли документы. Волканов подчеркнул, что у них не обнаружили никаких нарушений, однако общение было сложным.

"У нас были сумасшедшие проверки, будто мы какие-то преступники. Почти в каждой области. И иногда сотрудники ТЦК общаются с артистами так, что мне кажется, будто я нарушаю закон. При том, что я говорю: "Извините, господа, мне 24 года". Моя команда абсолютно подготовлена, имеет все документы. Все легально. Никто же не будет лишний раз рисковать", - подчеркнул артист в проекте "Наодинці з Гламуром".

Видео дня

Дмитрий добавил, что всегда старается спокойно реагировать на различные ситуации и не вступает в конфликты.

"Я не конфликтный человек. Мы всегда здороваемся и говорим, что даем благотворительный концерт. Они хотели и пытались кого-то мобилизовать, но не смогли, потому что у всех все в порядке с документами", – отметил Волканов.

Напомним, ранее Игорь Кондратюк впервые за долгое время рассказал о службе старшего сына в ВСУ.

Вас также могут заинтересовать новости: