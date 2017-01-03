Украина была готова к удару со стороны России во время ракетных стрельб вблизи Крыма - Минобороны

Об этом он сообщил в интервью «5-му каналу».

«Конечно, Российская Федерация нервничала, нас запугивали ответом, нас запугивали тем, что будет нанесен ракетный удар по пусковым установкам, по нашим позициям. Кстати, мы к этому тоже были готовы, мы такой вариант тоже отрабатывали. Но это (ракетные стрельбы – УНИАН) наше дело – это дело независимой Украины и Вооруженных сил проводить учения на своей территории. Не нарушая ни одного международного договора и проверяя готовность нашей системы ПВО», - заявил он.

«Конечно, РФ нервничала, потому что военные, которые проходят службу в вооруженных силах РФ, ВВС РФ в первую очередь понимают, что при готовности системы ПВО Украины они не будут настолько уверены в безнаказанности своих действий, если им такая задача будет поставлена на территории Украины», - добавил Полторак.

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Как сообщалось, 1-2 декабря 2016 года в южной части Украины проходили учения Воздушных сил ВСУ, во время которых проводились воздушные стрельбы. Представители украинской власти неоднократно подчеркивали, что Украина будет проводить ракетные испытания в соответствии с международными обязательствами и договорами в своем суверенном воздушном пространстве.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что единственной причиной, которая заставляет Украину проводить учения, в рамках которых проводились стрельбы вблизи оккупированного Крыма, является необходимость быть готовыми к полномасштабному российскому вторжению.

Накануне учений СМИ со ссылкой на источники в Минобороны Украины сообщили, что Россия угрожала Киеву ракетным ударом.