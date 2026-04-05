На вес золота: цены на военное сырье побили все рекорды

Вольфрам и сера дорожают из-за войны в Украине и на Ближнем Востоке.

Мировые конфликты на Ближнем Востоке и в Украине резко повышают ценность некоторых видов сырья, которые раньше казались второстепенными. Вольфрам, сера и литий сейчас на вес золота, а вода может стать критически ценным ресурсом в регионах конфликта, пишет Biznes w INTERIA.PL.

Вольфрам бьет рекорды

Цена на вольфрам выросла более чем на 500% за год, до примерно 2250 долларов за тонну.

Китай контролирует 80% мирового производства, а введение экспортных ограничений в феврале 2025 года сократило продажи на 40%.

Видео дня

Европейские производители оружия, в частности Rheinmetall, Krauss-Maffei Wegmann, Nexter и польский завод Mesko, заявляют о резком росте спроса на вольфрам.

США и Южная Корея готовят новые шахты, а акции компании Almonty Industries выросли более чем на 120%, поскольку она становится стратегическим производителем за пределами Китая.

Сера дорожает из-за перебоев в поставках

Цена на серу выросла с 600 юаней (84 доллара) за тонну три года назад до 6260 юаней (876 долларов) сегодня.

Основные поставщики – страны Ближнего Востока. Блокировка Ормузского пролива сократила мировой экспорт и привела к дефициту.

Сера необходима для удобрений, пластмасс, красок, моющих средств и очистки топлива; ее дефицит угрожает мировому производству продуктов питания.

Литий – "стратегическая валюта энергетической стабильности"

Цена на литий выросла более чем на 100% за три месяца в конце прошлого года. Он нужен для литий-ионных аккумуляторов, зеленой энергетики, центров обработки данных и искусственного интеллекта.

По словам Илона Маска, литий становится ключевым элементом для энергетической безопасности и критической инфраструктуры.

Намеренное разрушение водной инфраструктуры в Иране и Бахрейне во время войны делает воду стратегическим ресурсом. Аналитик Мартин Армстронг предупреждает: ограничение воды в условиях конфликта может привести к гуманитарной катастрофе и хаосу.

Сырье, которое ранее считалось второстепенным, теперь становится ключевым элементом геополитики и экономической безопасности. Вольфрам, сера, литий и вода уже влияют на стратегию великих держав и производителей, а мировые цены на эти ресурсы могут меняться молниеносно из-за конфликтов и перебоев в поставках.

Как сообщал УНИАН, по данным торгового дома Darton Commodities, дефицит кобальта в мире продлится до конца этого десятилетия из-за экспортных ограничений со стороны ведущего производителя, Демократической Республики Конго.

Поставки аккумуляторного металла из ДР Конго сократились в прошлом году после того, как правительство сначала запретило экспорт в феврале, а затем ввело строгие квоты с октября. Страна, на долю которой приходилось более 70% мировых поставок кобальта, ввела меры по сдерживанию избытка и повышению цен.

