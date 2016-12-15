В Amnesty International констатировали систематическое преследование крымских татар на полуострове

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в докладе Amnesty International «Крым во тьме: подавление несогласия», представленном на пресс-конференции в Киеве директором Amnesty International в Украине Оксаной Покальчук.

«Крымскотатарское сообщество систематически преследуется российскими властями после оккупации и осуществленной в нарушение международного права аннексии Крыма Российской Федерацией в 2014 году», - отмечается в докладе.

По словам Покальчук, согласно докладу, включение Крыма в российское правовое поле, что стало нарушением международного права, позволило оккупационным властям начать преследование ключевых фигур крымскотатарского сообщества по сфабрикованным обвинениям в экстремизме и других преступлениях.

Кроме того, представительский орган крымских татар - Меджлис - был своевольно запрещен как “экстремистская организация”, а участие в любых связанных с ним мероприятиях теперь считается преступлением на территории Крыма.

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В докладе также говорится о том, что все ограничения, наложенные на деятельность Меджлиса, должны быть сняты, а уголовные преследования, которые используются для давления на его членов, а также тех, кто мирно выступает против российской оккупации и аннексии, необходимо прекратить.

В свою очередь, заместитель директора Amnesty International по Европе и Центральной Азии Денис Кривошеев заявил, что ситуация в Крыму стремительно ухудшается.

«Если сначала наше внимание уделялось тому, как активно на территории полуострова ограничиваются права, в первую очередь на свободу слова и мирных собраний, то сегодня мы имеем дело с ситуацией, когда людей, которые пытаются пользоваться этими правами, преследуют в рамках уголовных процедур. Очевидно, что любое инакомыслие будет жестоко подавляться», - сказал он.

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«Аннексия, которая имела место, произошла в нарушение международного права. Из факта оккупации вытекает ряд прямых обязательств, которые нарушаются. В частности, территория была полностью инкорпорирована в правовую систему РФ, там прямым образом применяется уголовное правосудие, что нарушает правила, которые действуют в отношении оккупированных территорий. Когда мы имеем дело с вывозом крымчан на суд на территорию РФ, это еще более серьезный уровень нарушения требований международного гуманитарного права», - подчеркнул Кривошеев.