МИД заявило России протест из-за назначения принудительной психиатрической экспертизы для задержанных в Крыму украинцев

Как сообщила пресс-служба МИД, в ноябре 2016 года принудительная психиатрическая экспертиза начата в отношении Вадима Сирука, Муслима Алиева, Рефата Алимова и Арсена Джеппарова, необоснованно обвиненных в террористической деятельности и уже больше полгода заключенных на территории Крыма.

«Считаем такие практики, как и другие формы давления, применением пыток в отношении незаконно задержанных граждан Украины. Действуя таким образом, Российская Федерация продолжает грубо нарушать международно-правовые нормы в сфере защиты прав человека, включая Всеобщую Декларацию прав человека, Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, Конвенцию против пыток и других жестоких, нечеловеческих или унижающих достоинство видов обращения и наказания», - говорится в заявлении министерства.

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МИД Украины требует от Российской Федерации немедленно прекратить незаконные действия и освободить Сирука, Алиева, Алимова и Джеппарова.

«Призываем международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения практики подавления прав человека на незаконно оккупированной территории АР Крым и г. Севастополь, освобождения всех незаконно удерживаемых украинских граждан, предоставления беспрепятственного доступа международным организациям и независимым правозащитникам на территорию Крымского полуострова для осуществления объективного мониторинга ситуации с правами человека», - подчеркивают в МИД.

В этой связи Украина ожидает подтверждения международным сообществом принципиальной оценки о неприемлемости практики нарушений прав человека оккупационными властями Крыма во время голосования в ГА ООН проекта резолюции «Ситуация с правами человека в АРК и г. Севастополь».

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Как сообщал УНИАН, 15 ноября на заседании Третьего комитета Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, который фокусируется на тематике прав человека, была поддержана резолюция о нарушении прав человека в Крыму российскими оккупационными властями, рассмотрение которой инициировала Украина.

Впервые в официальных документах ООН Россия признается государством-оккупантом, а Автономная Республика Крым и город Севастополь временно оккупированной территорией. Кроме того, в резолюции подтверждается территориальная целостность Украины и непризнание аннексии украинского полуострова.

В поддержку резолюции выступили 73 государства, против голосовали 23, 76 воздержались.