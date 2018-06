В Киев с официальным визитом прибыла глава МИД Швеции

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Только что приземлилась в Киеве, это мой третий визит. Российская агрессия и реформы в Украине на повестке дня. Твердая поддержка европейского будущего Украины продолжается", - отметила Вальстрём.

Читайте такжеЗаявления России о "террористах" в Крыму не изменят факта принадлежности полуострова Украине - МИД Швеции

Just landed in Kyiv, my 3rd visit. Russian aggression, Russian reforms on agenda. Solid support for ukraine's European future continues.