В Киев с официальным визитом прибыла глава МИД Швеции
03:44, 28 ноября 2016Политика
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В Киев с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.
Маргот Вальстрём / REUTERS
Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.
"Только что приземлилась в Киеве, это мой третий визит. Российская агрессия и реформы в Украине на повестке дня. Твердая поддержка европейского будущего Украины продолжается", - отметила Вальстрём.
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Just landed in Kyiv, my 3rd visit. Russian aggression, Russian reforms on agenda. Solid support for ukraine's European future continues.— Margot Wallström (@margotwallstrom) November 27, 2016
Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что не признает выборы в Госдуму России в анексованому Крыму.
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