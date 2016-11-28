В Киев с официальным визитом прибыла глава МИД Швеции

03:44, 28 ноября 2016
Политика
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В Киев с официальным визитом прибыла министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём.

REUTERS

Об этом она сообщила на своей странице в Twitter.

"Только что приземлилась в Киеве, это мой третий визит. Российская агрессия и реформы в Украине на повестке дня. Твердая поддержка европейского будущего Украины продолжается", - отметила Вальстрём.

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Как сообщал УНИАН ранее, министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём заявила, что не признает выборы в Госдуму России в анексованому Крыму.

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