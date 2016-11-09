Расмуссен посоветовал Трампу продемонстрировать России силу и защитить Украину

Об этом говорится в сообщении фонда Rasmussen Global, переданном сегодня собственному корреспонденту УНИАН в Брюсселе.

Первый совет в сфере внешней политики, который Расмуссен рекомендует реализовать Трампу в первые 100 дней пребывания на посту президента США, касается России.

«США должны продолжать строить свою политику безопасности на трансатлантических отношениях, которые способствовали беспрецедентному миру и процветанию Соединенных Штатов и Европы. Поэтому как главнокомандующий Дональд Трамп должен продемонстрировать России силу. Путин уважает только твердую и сильную руку. Президент США должен укрепить политику сдерживания США в отношении России, чтобы заложить основу для серьезного диалога и в конечном итоге восстановить стратегический баланс в Европе», - считает бывший генсек НАТО.

Читайте такжеПарубий: Победа Трампа – это новая реальность и новые возможности для Украины

В этом же блоке Расмуссен советует Трампу, чтобы Соединенные Штаты усилили поддержку восточного фланга НАТО, создав военные базы там, где Россия «угрожает свободе и средствам к существованию союзников США в НАТО, и от чистого сердца защитить Украину от дальнейшей российской агрессии».

«Страны Балтии и Украина являются близкими друзьями США, и пренебрежение ими приведет к далеко идущим последствиям и обозначит начало конца системы под лидерством США», - убежден Расмуссен.

Также он посоветовал будущему президенту США «возглавить новый глобальный торгово-экономический пакт в сфере безопасности».

«Пакт, который приведет все демократические, промышленно развитые страны в одну открытую торговую систему, и одновременно удовлетворит потребности наиболее уязвимых секторов экономики и населения», - сказал экс-генсек Альянса.

Третий совет Расмуссена Трампу касается сирийского вопроса.

«Конфликт в Сирии должен быть урегулирован. Президент США должен инициировать создание зоны, свободной от полетов военных самолетов, чтобы поддерживать надежное и устойчивое прекращение огня в Сирии. США должны заставить президента Сирии Башара аль-Асада сесть за стол переговоров и найти политическое решение его разрушительного конфликта», - подчеркнул Расмуссен.