На систему е-декларирования ежедневно осуществляли 3000 кибератак - Госспецсвязи

Об этом заявил председатель Госспецсвязи Леонид Евдоченко на пресс-конференции в Киеве, пишет «Европейская правда»

"В пиковые периоды было 150 документов в минуту. Количество сессий, в том числе запросов в реестр, была больше 40 тысяч за секунду. Совокупный трафик (за период декларирования) составил 10 терабайт", - рассказал он.

Кроме того, Евдоченко также заявил об атаках на сервер е-декларирования.

"Ежедневно регистрировалось более 3000 инцидентов кибербезопасности, в том числе DDoS-атаки, и это осложняло работу системы", - утверждает он.

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По словам Евдоченко, в ближайшее время Госспецсвязи обратится в правоохранительные органы, "чтобы были установлены не только исполнители, но и заказчики этих атак".

"Вместе с тем, никаких несанкционированных вмешательств в реестр не произошло, все представленные данные сохранены и защищены в соответствии с законом", - добавил чиновник.

Напомним, в ночь на 30 октября в Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили о Ddos-атаке на сетевое оборудование ведомства. Об этом сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Она подчеркнула, что Ddos-атака вызывает сбои в онлайн поддержке декларантов.

Позже глава НАПК сообщила, что НАПК удалось восстановить работу интернет-канала системы е-декларирования. «Техническая поддержка и горячая линия для декларантов тоже восстанавливают свою работу», - подчеркнула Корчак.