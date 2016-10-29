В НАПК заявили о Ddos-атаке на сайт е-декларирования

В Национальном агентстве по предотвращению коррупции сообщили о Ddos-атаке на сетевое оборудование ведомства, которая произошла сегодня ночью. Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава НАПК Наталья Корчак.

Она подчеркнула, что Ddos-атака вызывала сбои в онлайн поддержке декларантов.

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«К сожалению, переписка с декларантами, техническая помощь, а также горячие линии заблокированы», - написала Корчак.

Позже глава НАПК сообщила, что ведомству удалось восстановить работу интернет-канала системы е-декларирования.

«Техническая поддержка и горячая линия для декларантов тоже восстанавливают свою работу», - подчеркнула Корчак.

Ранее, 27 октября Наталья Корчак сообщила, что нагрузка на серверное оборудование, которое обеспечивает принятия, обработки и накопления информации системы электронного декларирования составляет не более 10%.

"Сегодня Госспецсвязь доложил, что система работает, но технические службы НАПК по состоянию на эту минуту фиксируют, что нагрузка на серверное оборудование, которое обеспечивает принятия, обработки и накопления информации системы электронного декларирования составляет не более 10%", - говорится в сообщении.

Напомним, что срок подачи электронных деклараций истекает 30 октября.