Скандал вокруг заявлений о принадлежности Крыма России: МИД Украины передал ноту протеста представителю Сирии

Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь МИД Марьяна Беца.

"Мы передали ноту протеста. Сказали, что это недружественный акт со стороны Сирии, и отметили, что Крым - это территория Украины согласно нормам международного права и резолюции Генеральной ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года", - сказала Беца.

Как сообщал УНИАН, председатель Народного совета (законодательного органа) Сирийской Арабской Республики Хадия Халаф Аббас заявила, что оккупированная Автономная республика Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации.

27 марта 2014 года Генассамблея ООН приняла резолюцию, которой не признается проведенный 16 марта референдум в Крыму об отделении от Украины и дальнейшей аннексии полуострова Россией. В резолюции A/68L.39 "Территориальная целостность Украины" отмечается, в частности, что референдум в Крыму "не имеет силы и не может быть основой для изменения статуса Автономной Республики Крым или города Севастополя".

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За резолюцию проголосовали 100 членов Генассамблеи, 58 воздержались, а 11 проголосовали против. Против голосовали: Российская Федерация, Беларусь, Зимбабве, Венесуэла, Сирия, Боливия, Армения, Северная Корея, Куба, Никарагуа, Судан.

16 марта 2014 года при военной и политической поддержке РФ в Крыму состоялся неконституционный и не признанный миром референдум о самоопределении Крыма. По данным председателя так называемой «республиканской комиссии по проведению референдума Михаила Малышева, 1 млн 233 тыс. человек, или 96,77% принявших участие в «голосовании», высказались за присоединение Крыма к России.

18 марта в Кремле был подписан так называемый «договор» о принятии в состав РФ Крыма и Севастополя. Документ подписали президент РФ Владимир Путин и нелегитимный премьер-министр Крыма Сергей Аксенов, председатель распущенного Верховной Радой Украины парламента АРК Владимир Константинов, а также «уполномоченный представитель города Севастополь Алексей Чалый.